В Китае на 3D-принтере напечатали 14-метровый пешеходный мост

Мост был спроектирован специалистами Строительного института при университете Цинхуа и представителями шанхайского парка. Общая длина дугообразной конструкции составляет 14,1 метра, а ширина – 4 метра. Мост представляет собой копию старого моста Чжаочжоу в центральной провинции Хэбэй возрастом около 1,5 тыс. лет.

Созданный в Китае мост не единственный в своем роде, но самый длинный среди конкурентов. Он превосходит расположенные в Нидерландах и Испании бетонные пешеходные мосты, напечатанные на 3D-принтерах. Их длина составляет 8 и 12 метров соответственно.

Напомним, в октябре в китайском городе Чжухай (провинция Гуандун) торжественно открыли самый длинный в мире морской мост, который соединил материковую часть страны с Макао и Гонконгом. Длина основной части моста составляет 29,6 км, включая 6,7-километровый подводный туннель, 22,9-километровый главный мост и три секции вантовых мостов с пролетами длиной от 280 до 460 метров. Мост, сооружение которого обошлось примерно в 20 млрд долларов, позволил сократить время в пути между Гонконгом и Чжухаем с трех часов до 30 минут.