aA
За сутки в КНР выявлено 700 новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV. Скончались уже 80 человек. Пекин ограничил транспортное сообщение с рядом мегаполисов и закрыли два "Диснейленда".
Koronaviruso ligonis Kinijoje
Koronaviruso ligonis Kinijoje
© AP / Scanpix

Заражение коронавирусом 2019-nCoV в Китае выявлено уже у 2794 человек. Такие данные Национальная комиссия здравоохранения КНР обнародовала в понедельник, 27 января. Всего за сутки заболели более 700 человек, а число скончавшихся от коронавируса нового типа выросло до 80 человек.

Власти расширяют меры борьбы с распространением новой опасной пневмонии, которую вызывает коронавирус. С 26 января запрещена торговля дикими животными, а на все скотоводческие фермы наложен карантин. Парки развлечений "Диснейленд" в Шанхае и Гонконге приостановили работу. Кроме того, свыше 56 млн человек в 18 городах провинции Хубэй фактически находятся под карантином.

Статьи по теме:
Из-за угрозы коронавируса в аэропортах Литвы дежурят медспециалисты  (3)
Число зараженных новым вирусом в Китае превысило 2000 человек  (3)

Глава Всемирной организации здравоохранения едет в КНР

Между тем генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом 26 января отправился в КНР. Он намерен провести консультации с правительством и экспертами в медицинской сфере.

ВОЗ ранее отказалась объявлять в связи с новым коронавирусом чрезвычайное положение. Организация объяснила решение малым числом случаев заболевания за пределами Китая.

Первые случаи заражения новым коронавирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань провинции Хубэй. До его закрытия 1 января на этом рынке продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи. Один из этих видов мог стать источником заражения, считают китайские вирусологи.

По состоянию на 27 января случаи заболевания уже выявлены в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Корее и Японии.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Власти Китая объявили карантин в 13 городах провинции Хубэй (3)

Под карантином оказались более 41 млн жителей китайской...

TOP новостей

Жители Литвы дорого платят за частные детские сады, а каковы зарплаты у их работников? (47)

Зарплаты воспитателей частных детских садов в...

Об одной малоизученной теме: Где государство – все, там человек – ничто, особенно еврей СССР победил нацистскую Германию, но собственный антисемитизм победить не смог (41)

27 января 1945 году советские войска освободили...

Столетняя женщина: я рада сегодняшнему изобилию и тому, что пенсия у меня на 56 центов выше уровня нищеты (61)

Жительница Паневежиса Вале Заблоцкене, которой...

Признаки зимы: в Вильнюсе идет снег

В Литве началась вторая половина зимы. 27 января в...

Скончался литовский историк, профессор Эдвардас Гудавичюс (2)

На 91-ом году жизни скончался литовский историк,...