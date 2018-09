Красный внедорожник вылетел в среду около 19:40 на пешеходную зону оживленной городской площади, сообщает BBC. Автомобиль давил людей, а потом из него выскочил водитель, вооруженный ножом.

Сначала сообщалось, что от его действий погибли три человека. Потом количество жертв возросло до девяти. Еще 43 человека получили ранения.

После задержания подозреваемый был опознан. Им оказался 54-летний Ян Цзанюнь. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за поджог и незаконный оборот наркотиков.

Власти не комментируют возможную связь инцидента с терроризмом, передает "Интерфакс".

На опубликованной видеозаписи с места происшествия видно, что многие очевидцы в панике убегают с площади, а другие пытаются помочь пострадавшим, лежащим на земле.

Breaking: At least 3 dead and more than 40 injured after an SUV rammed into a crowd of people in Hengyang, China. A man is in custody and the motive is under investigation. (Via @ZhangZhulin) pic.twitter.com/XLEkBhN9kr— PM Breaking News (@PMBreakingNews) September 12, 2018