Полицейские города Хэнъян в провинции Хунань на юге КНР задержали мужчину, который подозревается в совершении ДТП и поножовщине. Злоумышленник давил пешеходов своим автомобилем, а потом нанес потерпевшим ножевые ранения. Десятки человек пострадали, а девять из них скончались.
В Китае автомобиль въехал в толпу
© Stop kadras

Красный внедорожник вылетел в среду около 19:40 на пешеходную зону оживленной городской площади, сообщает BBC. Автомобиль давил людей, а потом из него выскочил водитель, вооруженный ножом.

Сначала сообщалось, что от его действий погибли три человека. Потом количество жертв возросло до девяти. Еще 43 человека получили ранения.

Статьи по теме:
Во Франции автомобиль въехал в толпу людей  (3)
В центре Мюнстера грузовик въехал в толпу людей  (87)

После задержания подозреваемый был опознан. Им оказался 54-летний Ян Цзанюнь. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за поджог и незаконный оборот наркотиков.

Власти не комментируют возможную связь инцидента с терроризмом, передает "Интерфакс".

На опубликованной видеозаписи с места происшествия видно, что многие очевидцы в панике убегают с площади, а другие пытаются помочь пострадавшим, лежащим на земле.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Мельбурне внедорожник врезался в толпу людей: водитель задержан (1)

В Мельбурне белый внедорожник врезался в группу людей,...

У Казанского собора в Петербурге автомобиль въехал в толпу людей

Возле Казанского собора в Санкт-Петербурге автомобиль...

В мире

Российские СМИ: Япония отвергла предложение Путина; моста на Сахалин не будет

В обзоре российских газет за 13 сентября: Россия и...

ООН: после аннексии в Крыму насильственно исчезли 42 человека, никого не наказали (2)

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в...

В Калифорнии мужчина убил пять человек и застрелился

В американском штате Калифорния мужчина вечером в...

Командир МКС отрицает причастность астронавтов США к порче "Союза" (2)

Командир МКС Эндрю Фьюстел заявил, что американцы не...

В Болгарии подозревают российские спецслужбы в прослушке лидеров ЕС (1)

В Болгарии подозревают российские спецслужбы в...

TOP новостей

Водители нашли проблему: из-за неисправной техники - тысячные штрафы (7)

"Это что-то нереальное". Так ситуацию на Калварийском...

СМИ, общество и государство объединились для борьбы с дезинформацией (49)

13 сентября в Центре современного искусства официально...

"Мы были в Солсбери как туристы": подозреваемые в отравлении Скрипалей дали интервью (126)

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых...

Горсовет Клайпеды обратится в суд по поводу импичмента Титову (17)

Муниципальный совет города Клайпеды в четверг...

Возможности жителей приобрести автомобиль: что могут купить холостяки, а что семьи

Возможности жителей Литвы приобрести автомобиль с...