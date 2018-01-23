Решение о строительстве укреплений было принято из соображений безопасности, уточнил губернатор Шохрат Закир. За последние несколько лет в Синьцзяне в ходе столкновения между уйгурами, преимущественно исповедующими ислам и говорящими на тюркском языке, и представителями народа Хань - этнического большинства Китая, были убиты несколько сотен человек. Китай считает, что насилие провоцируют исламские экстремисты и сепаратисты, которые связаны с экстремистскими группировками за рубежом.

В то же время правозащитники и уйгурские диссиденты утверждают, что всплески насилия являются результатом недовольства уйгуров политикой Пекина,для которой характерен жесткий контроль над культурой и религией. Власти КНР отрицают любые репрессии, отмечает The Voice of America.

"Мы постараемся сделать все возможное, чтобы не оставлять пробелов или слепых пятен в управлении социальным обеспечением и добиться того, чтобы ключевые области оставались абсолютно безопасными", - цитирует The Today Online заявление губернатора Шохрата Закира на открытии сессии региональной ассамблеи.

Как отмечают СМИ, в регионе, по всей видимости, буквально восприняли указание руководителя страны Си Цзиньпина, который заявил о необходимости построить "Великую железную стену" для обеспечения стабильности в Синьцзяне.

Уйгуры - коренной народ Восточного Туркестана (ныне Синцзян-Уйгурский автономный округ). Под этнонимом объединены несколько тюркоязычных племен, игравших значительную роль в державе Хунну. По официальным данным, численность уйгуров в КНР составляет около 11 млн человек. В XVIII веке государство уйгуров в Восточном Туркестане было захвачено маньчжурскими правителями Китая. Многочисленные восстания против империи Цин, а позднее Гоминьдана были безуспешными. В 1949 году последняя уйгурская государственность была уничтожена, а власти КНР объявили политику по ассимиляции. В Синьцзян-Уйгурский автономный округ массово переселяют ханьцев, рождаемость уйгуров жестко ограничена.