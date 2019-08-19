В Кишиневе застрелился сподвижник беглого олигарха Плахотнюка

"17 августа в 20:07 в дежурную часть поступило уведомление службы 112, что на трассе R-6 находится человек с огнестрельной раной в области головы. Согласно показаниям лица, позвонившего по номеру 112, Лункашу выстрелил себе в голову и скончался на месте", - отмечается в сообщении.
По данным молдавских СМИ, Лункашу был женат на одной из сестер Плахотнюка и был его одним из ближайших деловых партнеров. Он являлся учредителем нескольких компаний, которые занимались экспортом, бизнесом в сфере строительства, торговлей сигаретами и другими операциями.
Погибший вместе с членами семьи владел несколькими домами, квартирами и другими объектами недвижимости в Кишиневе. Ему также официально принадлежит жилой дом с приусадебным участком в элитном районе Кишинева, построенный в стиле Белого дома в Вашингтоне, который был приобретен им для олигарха.
По данным издания noi.md, о случившемся полиции рассказал единственный свидетель происшествия - водитель Лункашу. По его словам, он по просьбе начальника вывез его за город, где тот остановил машину в поле и написал записку следующего содержания: "Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором".
Потом он вышел из машины и, сказав, что хочет подышать свежим воздухом, неожиданно выстрелил себе в голову из пистолета "Astra". Напомним, в начале июня поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей власть в стране Демпартии Плахотнюка, сформировав новое правительство.
Демократы отказались уходить в оппозицию и через подконтрольный Конституционный суд объявили парламент и новый кабмин незаконными, организовав протесты своих сторонников в Кишиневе. Однако после того, как поддержку новой власти оказали Россия, ЕС и США, Плахотнюк бежал за границу, где подал в отставку с поста лидера партии и сложил полномочия депутата.
Ранее МВД России предъявило заочное обвинение Плахотнюку в организации преступного сообщества и контрабанде наркотиков. Правоохранительные органы РФ также подозревают Плахотнюка в финансовых махинациях и организации покушения на убийство.
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