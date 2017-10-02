В Киргизии может появиться вторая военная база РФ

"На уровне соответствующих министерств проводились консультации по этому вопросу. Кыргызская Республика считает, что для обеспечения безопасности не только в Киргизии, но и в регионе в целом необходимо на юге размещать военную базу", - заявил он, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры на эту тему с российской стороной, сообщает newsru.com

Исаков отметил, что окончательного решения по данному вопросу пока нет. В то же время он добавил, что "присутствие (на территории Киргизии российской) военной объединенной базы - это существенный аргумент, который сдерживает ситуацию на границе Афганистана с Таджикистаном".

В Кремле заявление Исакова не комментируют. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о переговорах по размещению второй военной базы в Киргизии в Министерство обороны РФ и Министерство иностранных дел РФ, передает РИА "Новости".

Российская база в Киргизии: Москва помогает Бишкеку и сама за это платит

Напомним, в настоящее время в Киргизии размещена объединенная российская военная база "Кант". Согласно двусторонним договоренностям, здесь находится четыре объекта: авиационная база Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в городе Кант неподалеку от Бишкека, испытательная военно-морская база в городе Каракол, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.

Изначально срок размещения военной базы заканчивался в 2016 году. Москва настаивала на продлении срока действия соглашения еще на 49 лет, но Бишкек согласился только на 15.

В соответствии с заключенным соглашением Россия ежегодно будет платить Киргизии за размещение военной базы 4,5 млн долларов. Несмотря на это, руководство республики заявляло о твердом намерении базу закрыть.

Так, в декабре прошлого года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев пообещал, что после окончания срока действия договора российские войска будут выведены с территории страны. "Кыргызстан в будущем должен опираться только на свои силы. Не на базу России, Америки или какой-либо другой страны", - пояснял он. Отметим, что авиабаза ВВС США в бишкекском аэропорту Манас была закрыта в июне 2014 года.

Летом текущего года Атамбаев посетил Москву, после чего стало известно о списании Россией киргизского долга в объеме 240 млн долларов, передавал РБК. Месяц спустя Атамбаев сообщил, что предлагал России открыть вторую базу в Киргизии - на границе с Таджикистаном, потому что там плохая ситуация. По его словам, этот вопрос поднимался еще во время споров с российской стороной о сроках размещения первой базы, передавал ТАСС.

Атамбаев признался, что не боится размещения в стране второй российской военной базы, так как у России и так "хватает своей" земли, и она не станет претендовать на киргизскую. Кроме того, по его словам, в РФ начинаются демографические проблемы. Он также отмечал, что Россия оказывает большую помощь киргизской армии.

Вместе с тем он выразил сомнение в том, что новая российская база сможет появиться в Киргизии в ближайшее время, "потому что это требует больших денег". "Решение будет принимать Россия, ей надо определяться", - резюмировал Атамбаев.

Отметим, что в России напоминали, что военное присутствие РФ в Киргизии началось с просьбы властей самой республики, а российская военная база до сих пор служила "существенным фактором стабильности" как в регионе, так и непосредственно в Киргизии. Об этом, в частности, заявлял президент РФ Владимир Путин, сообщает сайт Кремля. Он также утверждал, что российские военные уйдут из Киргизии, как только местные власти об этом попросят. "Если когда-то Кыргызстан скажет, что они укрепили настолько свои вооруженные силы, что такая база им не нужна, мы в этот же день уйдем", - обещал Путин.