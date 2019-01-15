Около 16:00 14 января в двухэтажном здании на территории Киево-Печерской лавры начался пожар. Горела крыша здания. К девяти вечера пожар был потушен, сообщает украинский портал УНИАН.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Спустя несколько часов пожар удалось локализовать, а затем потушить. Жертв и пострадавших нет.

Загоревшееся здание было нежилым и находилось на реконструкции. "По предварительным данным, произошло возгорание в одной из комнат на втором этаже с переходом на крышу дома", — рассказала порталу Vesti-ukr.com спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага.

Глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископ Климент заявил в комментарии ТАСС, что перед пожаром на чердак здания проник неизвестный мужчина, возможно, бездомный.

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