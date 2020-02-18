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Вооруженные формирования самопровозглашенной "ЛНР" начали наступление, утверждает Киев. Президент Зеленский собрал срочное заседание Совета нацбезопасности.
В Киеве заявили об атаке на позиции украинских военных в Донбассе
© Sipa / Scanpix

Вооруженные формирования самопровозглашенной "Луганской народной республики" утром во вторник, 18 февраля, начали наступление на линии разграничения в Донбассе, заявляют украинские военные. Штаб операции объединенных сил Украины (ООС) сообщил о боях вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область).

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Киев: Использовано запрещенное минскими соглашениями оружие

Киев утверждает, что вооруженные формирования пытались перейти через линию разграничения, им был дан адекватный огневой ответ, и в результате удалось удержать контроль над ситуацией. Один военнослужащий погиб, четверо ранены. "Противник запросил режим тишины", - заявили в штабе ООС. В самопровозглашенной "ЛНР" утверждают, что двое украинских военнослужащих погибли, еще трое получили ранения в результате подрыва на минном поле, сообщает "Интерфакс".

Президент Украины Владимир Зеленский в своем аккаунте в сети Facebook объявил, что созывает в связи с утренними боями в Донбассе Совет национальной безопасности. Он отметил, что обстрелы велись из оружия, запрещенного минскими соглашениями. По данным украинских военных, со стороны самопровозглашенной республики использовались минометы калибра 120 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

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Президент Зеленский назвал атаку "попыткой сорвать мирный процесс" в Донбассе. Несколько дней назад онобсудил с российским президентом Владимиром Путиным ход реализации минских соглашений.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко во вторник, 18 февраля, отправился в Нью-Йорк, где он выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Украинский министр намерен призвать организацию ввести в Донбасс миротворческие силы. Пристайко также анонсировал новый масштабный обмен пленными с Россией, который должен пройти до следующей встрече саммита "нормандской четверки", который запланирован на апрель.

Deutsche Welle
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