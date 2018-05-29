

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на представителя нацполиции Ярослава Тракало.

По его словам, жена Бабченко была в ванной комнате. "Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала "скорую", его забрали, он умер в карете "скорой", - рассказал Тракало.

Ранее о том, что в Киеве стреляли в уехавшего из России журналиста Аркадия Бабченко, сообщил заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев.

"В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда", - написал он в "Фейсбуке".

Издание "Обозреватель" со ссылкой на неназванный источник сообщило, что журналист погиб. "На 102 поступило сообщение, что в квартире застрелен журналист. В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался", - утверждает источник издания.

О смерти Бабченко сообщает также корреспондент радио "Громадьске" Ирина Ромалийская. По ее словам, информацию подтвердил советник главы МВД Украины депутат Геращенко.

По данным депутата, стрелявший поджидал журналиста, который возвращался домой из магазина, на лестничной клетке в подъезде.

"Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов", - написал Геращенко в "Фейсбуке".

Первым о том, что в Киеве стреляли в Аркадия Бабченко, сообщил его коллега, заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев.

"В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда", - написал он в "Фейсбуке".

Начальник управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что основной версией убийства полиция считает профессиональную деятельность журналиста.

"Самая первая и самая очевидная версия - профессиональная деятельность", - сказал он, добавив при этом, что пока рано "выстраивать версии".

Бабченко работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", писал для "Новой газеты" и других изданий. Журналист освещал военные конфликты в Южной Осетии и на востоке Украины.

Бабченко резко критиковал российские власти. В марте 2012 года против него было возбуждено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам за пост о митинге за свободные выборы.

В феврале 2017 года Бабченко сообщил, что в связи с неоднократно поступавшими угрозами в его адрес уехал из России.

"Поступила информация о том, что сейчас в высоких кабинетах люди решают, что со мной делать, - то ли заводить дело и сажать в тюрьму надолго, то ли махнуть на меня рукой и оставить все как есть. Но я не стал дожидаться их решения, и решил переехать сюда на какое-то время", - рассказывал он радио "Громадьске".

Сначала он находился в Чехии, затем - в Израиле, а с августа 2017 года жил в Киеве. На Украине он вел передачу на крымскотатарском телеканале ATR.