В Киеве запустили платформу, где можно посмотреть качество воздуха

Специалисты Kyiv Smart City запустили платформу, где в режиме онлайн можно узнать качество воздуха. Она измеряет количество вредных веществ, которое зависит от направления ветра и погодных условий.
Как говорится в видео, это первые комплексные компактные станции измерения качества воздуха.
Информация отражена на интерактивной карте и постоянно обновляется. Сейчас фиксируют данные на 10 локациях во всех районах Киева. В планах расширить сеть измерительных станций.
Проводят анализ воздуха ежедневно по 8 показателям: формальдегид (CH₂O), диоксид азота (NO₂), угарный газ (CO), кислород (O₂), углекислый газ (CO₂), температура воздуха, влажность, атмосферное давление.
Также этим сервисом могут пользоваться и органы, отвечающие за экологическую ситуацию в городе.
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