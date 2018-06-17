Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, примерно в шесть утра воскресенья группа из более 150 человек вышла на перекресток Владимирской улицы и Бульвара Тараса Шевченко, перекрыв дорогу по маршруту движения Марша равенства. На просьбы полицейских освободить проход противники акции не отреагировали.

В итоге полиции пришлось оттеснить толпу с дороги. При этом нескольких мужчин, оказавших полицейским сопротивление и применивших газовые баллончики против стражей порядка, были задержаны. В управление полиции доставили 28 человек. Пять сотрудников полиции пострадали.

Ближе к восьми утра у отеля "Опера" произошла стычка между противниками и участниками Марша равенства. Были задержаны еще около 20 человек. Позже в полиции уточнили, что к 08:15 число задержанных достигло 56 человек.

По информации УНИАН, препятствовать проведению Марша равенства пытались участники националистического движения С14, а также религиозные активисты. Однако митинг радикалов против ЛГБТ-парада был жестко разогнан сотрудниками правоохранительных органов.

В группе С14 на Facebook подтверждается информация о задержании участников националистической организации. При этом в организации утверждают, что "митинг националистов и представителей религиозных общин против ЛГБТ-парада" был мирным и санкционированным. "Активисты ночевали еще со вчерашнего дня, чтобы выразить свой протест. Утром их окружили и начали бить палками и заливать слезоточивым газом", - говорится в одном из сообщений на в группе.

На Марш равенства вышли более двух тысяч человек

Сам Марш равенства начался около 10 утра по местному времени в сопровождении стражей порядка. По данным "Интерфакс-Украина", шествие продлилось всего около 20 минут и завершилось на площади Льва Толстого в центре города. За время акции полицейские пресекли семь попыток остановить движение колонны.

К Маршу равенства присоединились депутаты Верховной Рады Сергей Лещенко и Светлана Залищук, а также евродепутат Ребекка Хармз. Участники акции держали плакаты "Страна свободных: будь собой", "В своем городе я никогда никого не буду бояться", а также несли радужные флаги.

Как сообщил первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой, в массовой акции приняли участие более 2 тысяч человек. Вместе с тем, по его словам, окончательные цифры будут озвучены позднее. По словам дежуривших на акции медиков, за помощью к ним никто не обращался.

В прошлом году Марш равенства в Киеве в целом прошел без значительных инцидентов. В ходе акции пострадали 10 человек. Причем шествие фактически проводилось в оцеплении полиции.