В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали мужчину, который представлялся внештатным помощником высшего руководства страны и за деньги предлагал способствовать назначению на руководящие должности в правоохранительных и государственных органах.
© Reuters / Scanpix

Как сообщается на сайте пресс-центра СБУ, оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленник подыскивал клиентов через контакты в деловых кругах и с чиновниками среднего звена. Он представлялся кандидатам на должности помощником и близким товарищем почти всех высших лиц государства.

В частности, за должность директора одного из государственных предприятий злоумышленник выставил цену в почти 1,5 миллиона долларов. В этом случае он ссылался на свои связи и уверял, что вопрос якобы решается непосредственно через руководство Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

По информации издания УНИАН, задержанный, встречаясь с разными людьми, представлялся, в зависимости от ситуации, то советником президента Зеленского, то спикера парламента Дмитрия Разумкова, то помощником вице-премьера Украины Михаила Федорова или ассистентом кого-либо из 10 первых номеров избирательного списка президентской партии "Слуга народа".

Как сообщается на сайте пресс-центра СБУ, оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленник подыскивал клиентов через контакты в деловых кругах и с чиновниками среднего звена. Он представлялся кандидатам на должности помощником и близким товарищем почти всех высших лиц государства.

В частности, за должность директора одного из государственных предприятий злоумышленник выставил цену в почти 1,5 миллиона долларов. В этом случае он ссылался на свои связи и уверял, что вопрос якобы решается непосредственно через руководство Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

По информации издания УНИАН, задержанный, встречаясь с разными людьми, представлялся, в зависимости от ситуации, то советником президента Зеленского, то спикера парламента Дмитрия Разумкова, то помощником вице-премьера Украины Михаила Федорова или ассистентом кого-либо из 10 первых номеров избирательного списка президентской партии "Слуга народа".

NEWSru.com

В мире

РПЦ прекратит общение с главой Элладской церкви из-за Украины

Патриарх Кирилл не будет поминать в богослужениях...

В Великобритании прекращена добыча газа методом фрекинга

После зафиксированных на севере Англии подземных...

Турция намерена вернуть в ЕС задержанных боевиков ИГ (1)

Глава МВД Турции Сойлу раскритиковал решение ряда...

Испания поможет Грете Тунберг добраться до саммита ООН по климату в Мадриде (14)

Конференцию ООН по климату перенесли из Чили в Мадрид, и...

Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов (2)

Гонконгская полиция применила слезоточивый газ, а...

TOP новостей

Ilona Drulytė

В Литве действуют новые требования: любимое печенье "Петушок" изменится (71)

С 1 ноября 2019 года в Литве вступило в силу новое...

Maisto vagonėlis Maisto vagonėlis Maisto vagonėlis Maisto vagonėlis Maisto vagonėlis Maisto vagonėlis

Бизнес "на колесах": сколько денег нужно, чтобы открыть кафе-автофургон (26)

Кажется, сезон работы кафе-автофургонов завершился,...

Из-за ошибки муниципалитета в Вильнюсе отменили грандиозное мероприятие по случаю Хеллоуина (55)

9 октября 2019 года в Вильнюсе снесли Дворец профсоюзов,...

Экономист критикует повышение "детских" денег: это послужит росту цен (40)

Представители правящих в Литве - Литовская...

Жители Литвы могут получить компенсацию на покупку менее загрязняющего окружающую среду автомобиля (21)

Жители Литвы , которые меняют старый загрязняющий...