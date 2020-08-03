В Киеве задержан мужчина, угрожавший взорвать банк

В Киеве в понедельник, 3 августа, был задержан мужчина, угрожавший взорвать отделение банка в центре города. Ранее злоумышленник зашел в банк "Универсал Банк" в здании бизнес-центра "Леонардо" на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого и заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, которая взорвется даже в случае его смерти.
Как сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, теперь преступнику грозит длительное тюремное заключение. Ранее Антон Геращенко написал в соцсети Facebook, что, по предварительной информации, лицом, угрожавшим терактом, является 32-летний гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович. "Судя по соцсетям, это психически нестабильный человек", - добавил Геращенко.
Требования мужчины, захватившего банк в Киеве
Угрожающий взрывом мужчина требовал пригласить к нему СМИ, чтобы дать "некие интервью". Как написал Facebook украинский журналист Богдан Аминов, ссылаясь на источник в полиции, мужчина потребовал выхода в прямой эфир и полиция запросила ряд телеканалов о такой возможности.
В связи с инцидентом полиция и Служба безопасности Украины (СБУ) создали оперативный штаб. При этом управление спецоперацией осуществляла СБУ, а полиция помогала ей в обеспечении безопасности себя и окружающих.
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