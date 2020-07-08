В Киеве задержан "куратор ДНР" из ГРУ, подозреваемый в причастности к уничтожению Boeing-777 над Донбассом

По данным украинских спецслужб, мужчина, фигурирующий под инициалом "К.", в период с 2014 по 2020 год курировал по линии российской военной разведки (ГРУ) руководителей так называемой Донецкой Народной Республики (ДНР).
Задержанный подозревается в том, что в качестве внештатного представителя спецслужб РФ, участвовал в создании так называемого "разведывательного управления ДНР". Его руководители и представители, как утверждается в сообщении СБУ, имели отношение к уничтожению пассажирского самолета Boeing-777 рейса MH17 "Малайзийских авиалиний".
Агентство УНИАН сообщает, что задержанному гражданину Украины инкриминируется создание террористической группы (ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины). В ближайшее время ему будет вручено уведомление о подозрении.
В распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров, на которых, как утверждается, слышны голоса задержанного К. и высокопоставленных лиц, имеющих отношение к конфликту на востоке Украины.
Участники перехваченных переговоров, как следует из записей, упоминают фамилии директора ФСБ РФ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента России Владислава Суркова, а также руководителей ДНР Александра Захарченко, Александра Бородая и других.
Украинские СМИ, со ссылкой на СБУ, пишут, что важной частью записей, находящихся в распоряжении СБУ, являются разговоры К. с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинским (позывной "Хмурый") и Леонидом Харченко (позывной "Крот") - оба объявлены в международный розыск по делу о крушении самолета, летевшего рейсом MH17. По информации Генпрокурора Украины, другой внештатный представитель российских спецслужб руководил агентурной сетью, участники которой совершали теракты и диверсии на территории подконтрольной Киеву.
Кроме того, сотрудники СБУ задержали 7 июля в Киеве двух "российских наемников", работавших на спецслужбы РФ.
Пресс-служба Национальной полиции Украины в своем Facebook сообщила, что они планировали совершение тяжких преступлений.
Оперативники получили информацию о том, что прибывшие в столицу Украины граждане России были членами вооруженных формирований, работавших на спецслужбы РФ, и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран, за что были награждены государственными наградами.
Оперативники установили автомобиль, на котором передвигались подозреваемые, и вероятное место их нахождения, после чего задержали. В ближайшее время задержанные будут принудительно выдворены за пределы Украины.
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