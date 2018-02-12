Киеве возле ресторана "Сулугуни" на Музейном переулке задержали лидера "Руху новых сил" Михаила Саакашвили.
Michailo Saakašvilio sulaikymas
© DELFI montažas

В комментарии ТСН.ua задержание политика подтвердил его соратник Давид Сакварелидзе.

"Михаила задержали спецназовцы, его увезли в неизвестном направлении", - сказал он. По данным источников ТСН.ua в правоохранительных органах, Саакашвили задержали по запросу Миграционной службы. Сообщается, что политика задержали люди в масках и с надписями на куртках "Государственная пограничная служба".

Видео с тем, как силовики врываются в ресторан, опубликовано на странице Саакашвили в Facebook.

УНИАН
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