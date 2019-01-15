Правоохранители задержали 24-летнего мужчину без определенного места жительства за поджог здания на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко в Facebook.
Kijevo-Pečioros lavros vienuolynas
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Подозреваемый задержан. Это – 24-летний мужчина без определенного места жительства", - написал он.

По словам Крищенко, мужчина, находясь в состоянии опьянения, поджег матрасы, которые были в здании.

"К счастью, в пожаре никто не пострадал, огнем повреждено 400 квадратных метров площади. Не установлено повреждений каких-либо церковных ценностей", - написал он.

Крищенко также добавил, что мотивы преступления мужчины не связаны с религиозными убеждениями.

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По факту пожара открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (поджог) УК.

Бездомному грозит до 10 лет лишения свободы.

Украинская правда
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