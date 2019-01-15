"Подозреваемый задержан. Это – 24-летний мужчина без определенного места жительства", - написал он.
По словам Крищенко, мужчина, находясь в состоянии опьянения, поджег матрасы, которые были в здании.
"К счастью, в пожаре никто не пострадал, огнем повреждено 400 квадратных метров площади. Не установлено повреждений каких-либо церковных ценностей", - написал он.
Крищенко также добавил, что мотивы преступления мужчины не связаны с религиозными убеждениями.
По факту пожара открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (поджог) УК.
Бездомному грозит до 10 лет лишения свободы.
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