На Подоле в Киеве военная техника врезалась в здание бизнес-центра "Астарта" на ул. Ярославской, 58.
В Киеве военная техника протаранила бизнес-центр
© Facebook


Инцидент произошел вечером 18 августа после того, как в центре Киева было завершена репетиция парада ко Дню Независимости с участием военной техники.

Фото и видео с места инцидента появились в сети Facebook. В колонне, которая двигалась по ул.Набережно-Крещатицкой, были в частности, танки и ЗРК "Бук М-1".

Статьи по теме:
В центре Минска по пути на репетицию парада танк снес столб и дерево  (8)
"Это наш богатырь!": Виталий Кличко открыл в Киеве памятник Илье Муромцу  (142)

Во время аварии возле здания находились гражданские - прохожие делали фото и видео военной техники.

После инцидента зенитную установку оттащили на буксире.

Ранее в Facebook глава Минобороны Украины Степан Полторак сообщил, что 18 августа на Хрещатике прошла первая вечерняя репетиция военного парада при участии личного состава, привлеченного к мероприятию 24 августа.

"В репетиции приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих. ... Во время первой репетиции было представлено 250 единиц техники - новой техники и техники, принятой на вооружение или проходящей госиспытания, а также представлены перспективные образцы", - отметил глава МОУ.

24 августа по Крещатику пройдет 24 парадных расчета, представляющих подразделения Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины и других формирований, выполняющих задачи по охране и обороне Украины.

Репетицию перед парадом еще раз проведут 20 августа, а 22 августа состоится генеральная репетиция, в парадной форме.

Украинская правда
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Глава Пентагона прибыл в Украину для участия в военном параде в день независимости (24)

Глава Пентагона Джеймс Мэттис прибыл на Украину, где...

В мире

Российские военные согнали технику в оккупированный Крым для проведения учений (11)

Оккупанты тренировались отражать нападения...

В Тегеране считают, что США опять хотят устроить государственный переворот в Иране

США создали "группу действий", чтобы вновь...

В Новой Зеландии министр поехала рожать на велосипеде (2)

Беременная министр Новой Зеландии по делам женщин...

Во Франции автомобиль въехал в толпу людей (1)

Во Франции в городе Камбре неизвестный на автомобиле...

В Киеве военная техника протаранила бизнес-центр (20)

На Подоле в Киеве военная техника врезалась в здание...

TOP новостей

В Вильнюсе веломарафон завершился драмой (8)

В Вильнюсе в воскресенье прошло значительное...

Пошатнутся ли позиции доллара, и кто угрожает американской валюте (79)

Доллар уже больше 50 лет остается главной мировой...

Глава LRT: Предложение премьера Литвы усилить сигнал на Польшу не оправдается (15)

Предложения премьер-министра Литвы Саулюса...

Литва готовится принять соотечественников, переезжающих из кризисных зон (127)

Несколько министерств подготовили поправки,...

Израиль закрыл КПП на границе с Газой из-за столкновений с палестинцами (2)

Израильские власти закрыли КПП "Эрец" на границе с...