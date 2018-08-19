В Киеве военная техника протаранила бизнес-центр



Инцидент произошел вечером 18 августа после того, как в центре Киева было завершена репетиция парада ко Дню Независимости с участием военной техники.

Фото и видео с места инцидента появились в сети Facebook. В колонне, которая двигалась по ул.Набережно-Крещатицкой, были в частности, танки и ЗРК "Бук М-1".

Во время аварии возле здания находились гражданские - прохожие делали фото и видео военной техники.

После инцидента зенитную установку оттащили на буксире.

Ранее в Facebook глава Минобороны Украины Степан Полторак сообщил, что 18 августа на Хрещатике прошла первая вечерняя репетиция военного парада при участии личного состава, привлеченного к мероприятию 24 августа.

"В репетиции приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих. ... Во время первой репетиции было представлено 250 единиц техники - новой техники и техники, принятой на вооружение или проходящей госиспытания, а также представлены перспективные образцы", - отметил глава МОУ.

24 августа по Крещатику пройдет 24 парадных расчета, представляющих подразделения Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины и других формирований, выполняющих задачи по охране и обороне Украины.

Репетицию перед парадом еще раз проведут 20 августа, а 22 августа состоится генеральная репетиция, в парадной форме.