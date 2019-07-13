В Киеве выстрелили из гранатомета в здание телеканала "112.Украина", владельцем которого является народный депутат Украины от фракции "Оппозиционный блок" Тарас Козак из ближайшего окружения Виктора Медведчука - кума президента России Владимира Путина. В результате обстрела никто не пострадал, полиция ведет розыск стрелка, действия которого квалифицированы как террористический акт, сообщила полиция Киева в субботу, 13 июля.
Инцидент произошел в ночь на 13 июля. В полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева. По указанному адресу выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных.
"Прибыв на вызов, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли отстрелянный тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы", - отмечается в сообщении киевской полиции.
Тарас Козак является также владельцем телеканала NewsOne, на который власти Украины недавно завели уголовное дело о финансировании терроризма из-за планов проведения телемоста с телеканалом "Россия 1".
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