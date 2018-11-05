"Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации", говорится в сообщении на странице "Кто заказал Катю Гандзюк" в соцсети Facebook.

"Обращаюсь к правоохранителям сделать все возможное, чтобы убийцы Екатерины Гандзюк были найдены, оказались на скамье подсудимых и были наказаны. Мы все должны объединить усилия и помочь правоохранительным органам для того, чтобы зло было наказано", - написал президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге Twitter.

31 июля в Херсоне неизвестный облил Екатерину Гандзюк серной кислотой. Женщина получила химический ожог более 30 процентов поверхности тела. На следующий день пострадавшую самолетом доставили на лечение в Киев.

Национальная полиция Украины переквалифицировала нападение на Гандзюк с покушения на умышленное убийство, говорится в заявлении ведомства. Расследование проводит Служба безопасности Украины. Как сообщает информагентство "Українськi Новини", сама Гандзюк считала заказчиками нападения сотрудников правоохранительных органов.

В ходе расследования украинская полиция установила пятерых подозреваемых. Двое из них находятся под стражей, трое — под домашним арестом. Заказчик нападения пока не установлен. Екатерина Гандзюк обвиняла херсонских полицейских и чиновников в коррупции, а также конфликтовала с политиками, которые на Украине считаются пророссийскими.