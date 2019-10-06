Подписанные Украиной документы предусматривают предоставление особого статуса сепаратистским районам Донбасса. Демонстранты не согласны с этим и требуют "остановить капитуляцию" Украины.
Протесты в Киеве
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В центре Киева около 10 тысяч человек проводят на Майдане Незалежности акцию протеста против согласования Украиной "формулы Штайнмайера", которая предусматривает предоставление особого статуса сепаратистским регионам Донбасса, сообщили в воскресенье, 6 октября, украинские СМИ.

Всеукраинское вече "Остановим капитуляцию" началось около полудня. Участники митинга скандируют лозунги против "формулы Штайнмайера" и президента Украины Владимира Зеленского. Демонстранты держат плакаты с призывами "Нет капитуляции", "ЗЕмократуру вон", "Слуга выходи - народ пришел". Движение на соседних улицах перекрыто, на самой площади установлена сцена. В митинге участвуют активисты "Национального корпуса", "Национальной дружины", "Правого сектора". О правонарушениях не сообщается.

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Владимир Зеленский, в рамках реализации минских соглашений по мирному урегулированию в Донбассе, 1 октября подтвердил официальное согласование украинской стороной порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) - так называемой "формулы Штайнмайера". В Украине весьма неоднозначно отреагировали на действия Зеленского.

Deutsche Welle
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