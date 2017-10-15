В Киеве состоялся марш украинских националистов, посвященный 75-летию создания Украинской повстанческой армии (УПА). По данным организаторов, в мероприятии приняли участие до 20 тысяч человек.
Демонстранты несли в руках факелы, лица некоторых были скрыты балаклавами, отдельные участники демонстрировали нацистское приветствие, передает агентство dpa. Безопасность на марше обеспечивали около 5 тысяч полицейских.
УПА была основана в 1942 году, годом позже ее члены принимали участие в этнических чистках на территории Волыни, где были убиты десятки тысяч поляков. После Второй мировой войны УПА вела борьбу против советских вооруженных сил вплоть до 1956 года.
В тот же день в Виннице открыли первый полноценный памятник Симону Петлюре.
На монументе глава Директории Украинской Народной Республики (УНР) в 1919-1920 годах изображен сидящим на скамейке с картой Украины в руках.
Памятник установлен во дворе здания областного радио, где в свое время размещался штаб лидера УНР. В 2015 году в рамках декоммунизации улица, на которой открыли монумент, была также названа в честь Симона Петлюры. Ранее она носила имя Чкалова.
До этого единственным памятником Петлюре был его бюст в украинском городе Ровно, открытый в 2001 году.
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