В Киеве разоблачили финансовую пирамиду: брокеры "нагрели" граждан на 70 млн гривен

Преступная группа действовала на территории нескольких городов Украины. Один из ее офисов располагался в городе Киеве.
Участники группы во главе с 43-летним мужчиной организовали мошенническую схему: за деньги они сообщали ложную информации о гарантированной возможности получения сверхприбылей на международном финансовом рынке через созданную организацию - финансовую пирамиду "Forex Trend".
Для реализации схемы злоумышленники создали интернет-сайт, на котором потенциальным вкладчикам предлагалось инвестировать денежные средства. После регистрации и авторизации на сайте инвесторам предоставлялся личный электронный кабинет, через который предлагалось осуществить денежный взнос.
Мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса, мотивируя тем, что чем больше сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов.
Затем злоумышленники за счет денег вкладчиков проводили финансовые операции на международном финансовом рынке. При этом созданный ими интернет-сайт не позволял инвесторам по своему усмотрению распоряжаться внесенными денежными средствами.
В дальнейшем злоумышленники подыскивали лиц для создания субъектов хозяйственной деятельности, через банковские счета которых выводили денежные средства "инвесторов", нанеся последним ущерб на сумму свыше 70 млн гривен.
Отмечается, что в настоящее время в уголовном производстве потерпевшими признаны 16 граждан.
Правоохранители пока установили трех организаторов сделки. Им объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.
"В связи с тем, что указанные лица скрываются от правоохранительных органов, они объявлены в розыск и получено разрешение на их задержание. На имущество нарушителей наложен арест", - сообщает прокуратура.
На уточняющий вопрос о подозреваемых пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец отметила "Украинской правде" следующее:
"Мы знаем, кто это, арестовали их имущество (квартиры, земельные участки). Сейчас принимаем меры для задержания".
Досудебное расследование продолжается.
В феврале правоохранители разоблачили большую аферу по продаже акций компании "Tesla Motors Inc". Мошенники под видом продажи ценных бумаг американской компании завладевали средствами граждан.
Полиция задержала двух человек. Суд отправил их под арест.
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