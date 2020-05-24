В Киеве около тысячи человек вышли в воскресенье, 24 мая, на майдан Незалежности на акцию под названием "Год Зеленского. Год реванша. #СтопРеванш". Среди участников мероприятия - активисты с национальной символикой и флагами политических партий "Национальный корпус", "Демократическая секира", общественной организации "Дело громад", ВО "Свобода", которые и выступили организаторами акции.

Как сообщает украинский телеканал ТСН, участники демонстрации, приуроченной к годовщине вступления Владимира Зеленского в должность главы государства, требуют от него изменить свою политику по урегулированию конфликта в Донбассе, отказаться от участия в Минском процессе, а также уволить главу офиса президента Андрея Ермака.

Нынешний курс президента Украины протестующие назвали при этом "попустительством пророссийским силам" и "сдачей национальных интересов" . "Зеленский, его депутаты и правительство не способны защитить граждан страны от любых вызовов эпидемических, экономических, геополитических, гибридных атак России, а значит, мы должны напомнить власти, что в этой стране еще граждане", - цитирует агентство "Интерфакс-Украина" анонс мероприятия.

Демонстранты дошли до дома Зеленского

С Майдана протестующие направились по Крещатику в сторону Европейской площади, где установили красно-черный флаг у места гибели первого участника протестов в феврале 2014 года, и почтили память других погибших Революции достоинства.

Затем колонна участников акции подошла к дому на улице Грушевского, 9а в центре Киева, где владеет квартирой президент Украины Владимир Зеленский. Протестующие обклеили забор и ворота дома листовками с собственными требованиями и зажгли файеры во время исполнения государственного гимна. После этого протест объявили оконечным, люди начали расходиться.

В связи с проведением демонстрации киевская полиция усилила меры безопасности в центре города. Колонну участников акции сопровождал автомобиль и автобус взрывотехников, сотрудники полиции и кинологи с собаками. Активистов полицейские призывали соблюдать действующее законодательство и карантинные ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса, а также не нарушать общественный порядок.