Украинская служба Радио Свобода вела прямую трансляцию марша от памятника Тарасу Шевченко.
Бандера – украинский политик, один из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века. В 1959 году он был убит в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским. Точки зрения на личность Бандеры крайне полярны. Россия и Польша критикуют украинское руководство за героизацию Бандеры, напоминая, что он был одним из лидеров Организации украинских националистов, запрещенной в России. Слово "бандеровцы" в России имеет негативные оттенки смысла.
Тем не менее, в Украине, в том числе в Киеве, последние несколько лет ежегодно проходят факельные шествия в день рождения Бандеры. 18 декабря Верховная Рада Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди них есть и день рождения лидера ОУН (Организации украинских националистов).
Днем 1 января акции памяти Бандеры прошли во Львове, а сам 2019 год во Львовской области 2019 объявлен годом Степана Бандеры и ОУН.
ВАДА разочаровано невыполнением Россией достигнутых договоренностей
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило, что...
Жаир Болсонару приведен к присяге в качестве президента Бразилии
Первого января правый националист Жаир Болсонару был...
Президент США пригласил лидеров Конгресса на брифинг по вопросу охраны границы
Во вторник президент США Дональд Трамп пригласил...
Венеция объявила о новом налоге на въезд в город для туристов: до 10 евро с человека в день
Власти Венеции, одного из самых посещаемых городов...
TOP новостей
100 лет назад на башне Гедиминаса впервые был поднят литовский триколор (121)
В этом году исполняется 100 лет с того дня, как в Литве...
От фейерверков в новогоднюю ночь в Литве пострадали 10 человек (16)
В результате неосторожного обращения с фейерверками и...
К Литве приближается опасный циклон: ожидается сильный ветер, метель и похолодание (8)
В среду днем в Литве будет пасмурно и сыро. Циклон...
Ближайшей ночью в Литве не будет работать э-банкинг банка Luminor (2)
В ночь на 2 января не будет работать э-банкинг банка Luminor...
Новогоднее поздравление президента Литовской Республики Дали Грибаускайте (239)
Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте...