Украинская служба Радио Свобода вела прямую трансляцию марша от памятника Тарасу Шевченко.

Бандера – украинский политик, один из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века. В 1959 году он был убит в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским. Точки зрения на личность Бандеры крайне полярны. Россия и Польша критикуют украинское руководство за героизацию Бандеры, напоминая, что он был одним из лидеров Организации украинских националистов, запрещенной в России. Слово "бандеровцы" в России имеет негативные оттенки смысла.

Тем не менее, в Украине, в том числе в Киеве, последние несколько лет ежегодно проходят факельные шествия в день рождения Бандеры. 18 декабря Верховная Рада Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди них есть и день рождения лидера ОУН (Организации украинских националистов).

Днем 1 января акции памяти Бандеры прошли во Львове, а сам 2019 год во Львовской области 2019 объявлен годом Степана Бандеры и ОУН.