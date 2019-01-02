Украинские националисты вечером 1 января провели в Киеве марши и факельные шествия в честь 110-летия со дня рождения Степана Бандеры. Один марш с числом участников порядка 2 тыс. человек прошел от памятника Тарасу Шевченко до площади Независимости: его проводили ВО "Свобода", Правый сектор и другие правые и праворадикальные организации. Другой начался от здания Оперного театра: его организовали Нацдружины и Национальный корпус.
© AFP/Scanpix

Украинская служба Радио Свобода вела прямую трансляцию марша от памятника Тарасу Шевченко.

Бандера – украинский политик, один из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века. В 1959 году он был убит в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским. Точки зрения на личность Бандеры крайне полярны. Россия и Польша критикуют украинское руководство за героизацию Бандеры, напоминая, что он был одним из лидеров Организации украинских националистов, запрещенной в России. Слово "бандеровцы" в России имеет негативные оттенки смысла.

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Тем не менее, в Украине, в том числе в Киеве, последние несколько лет ежегодно проходят факельные шествия в день рождения Бандеры. 18 декабря Верховная Рада Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди них есть и день рождения лидера ОУН (Организации украинских националистов).

Днем 1 января акции памяти Бандеры прошли во Львове, а сам 2019 год во Львовской области 2019 объявлен годом Степана Бандеры и ОУН.

"Настоящее время"
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