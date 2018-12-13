Это первое богослужение в представительстве Константинопольского патриархата в Украине. Таких представительств не было с конца XVII века, с присоединения Киевской митрополии к Московскому патриархату.

Во время службы впервые упомянули имя константинопольского патриарха. По традиции во время православной литургии священники "поминают" главу той церкви, которой принадлежат.

Служба проводилась на церковнославянском и частично на греческом языках.

Прямую трансляцию вела украинская служба Радио Свобода.

В ноябре президент Украины Петр Порошенко передал Андреевскую церковь от Украинской автокефальной православной церкви Константинопольскому патриархату.

Порошенко и патриарх Константинополя Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом 3 ноября.

В конце ноября Синод Константинопольского патриархата утвердил проект устава единой поместной церкви в Украине. Когда украинские иерархи трех церквей выберут своего предстоятеля, этот человек, по обещанию Синода, лично получит томос (церковный указ) об автокефалии православной церкви в Украине от Вселенского патриарха Варфоломея.

Киевская митрополия находилась в прямой юрисдикции Константинопольской церкви до ноября 1686 года, а затем была передана под юрисдикцию Московского патриархата. Сейчас к Московскому патриархату относится лишь УПЦ (МП), а две остальные церкви Москва считает раскольническими.

Русская православная церковь и УПЦ (МП) выступают против выдачи томоса Украине, заявляя о том, что это "антиканоническое" деяние. Также они опасаются потери Москвой значительного рычага влияния на общественную жизнь в Украине.

В ответ на это СБУ провела обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры в Киеве Павла (монастырь принадлежит УПЦ (МП) и обвинила его в разжигании межконфессиональной розни. Представители УПЦ (МП) сообщили, что на допрос также были вызваны несколько других священников церкви.