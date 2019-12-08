Около 15 тысяч человек вышли в воскресенье, 8 декабря, в центре Киева на акцию "Красные линии для Зеленского", чтобы подкрепить требования оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому перед встречей в "нормандском формате". Своих сторонников на Майдане собрали оппозиционные фракции в Верховной раде Украины "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".
"Власть была так напугана, что назвала наше мирное и конструктивное вече майданом. Друзья, вы ошибаетесь. Майдан не такой", - заявил со сцены лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. "Мы желаем успеха украинской делегации", - подчеркнул он.
"Да, 10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "Нормандии", как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования. Но вспомните: за последние три года прогресса в окончании войны почти не было. Мы просто каждый день пополняли статистику обстрелов, раненых и убитых", - написала в своем Facebook пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
В чем смысл "красных линий"
В начале декабря оппозиционные фракции опубликовали совместное заявление, в котором сформулировали "красные линии" для президента Владимира Зеленского перед намеченной на 9 декабря встречей в "нормандском формате". Пересечение этих линий, согласно заявлению, "нанесет непоправимый ущерб Украине" и нарушит ее национальные интересы.
Среди "красных линий": сохранение унитарного государства, невозможность компромиссов по европейскому и атлантическому курсу Украины, а также недопущение выборов в Донбассе до вывода российских войск. Кроме того, Зеленский не должен идти на компромиссы по статусу Крыма и обещать прекращение судебных разбирательств в отношении России.
В заявлении говорится также о необходимости возвращения контроля Украины над украинско-российской границей в неподконтрольных Киеву областях.
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