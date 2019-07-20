Участие в акции, которая началась в 8:00, приняли участие временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, народные депутаты и коллеги Шеремета.

Также 20 июля акция памяти пройдет на Северном кладбище под Минском.



Участники акции отмечают, что расследование его убийства движется очень медленно.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева высказала ожидание, что новый парламент уволит главу МВД, главу Нацполиции и генпрокурора, "поскольку недопустимо, когда такие преступления не раскрывают за три года", сообщает Hromadske.

В посольстве США в Украине призвали украинские власти "проявить приверженность к свободе прессы и привлечь к ответственности виновных в смерти Павла Шеремета".

"Независимые СМИ играют важную роль в украинской демократии", - подчеркнули в посольстве.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в свою очередь призвал украинскую власть завершить расследование убийства Шеремета и добиться наказания виновных.

"Через три года убийство Павла Шеремета остается нераскрытым и продолжает влиять на свободу слова, свободу СМИ и безопасность журналистов. Украинская власть обязана, чтобы убийство, а также все другие нападения и убийства журналистов, преследовались по закону, а виновные и заказчики этих преступлений предстали перед судом. Безнаказанность за такие преступления порождает дальнейшее насилие", - заявил Дезир 20 июля, пишет Интерфакс-Украина.

"Украинская правда" подвела итоги трехлетнего расследования.

"... Запрос был направлен недавно в Офис уже нового президента Владимира Зеленского. Он об убийстве почти не вспоминал, обещаний не раздавал. Но во время предвыборных дебатов с предшественником укоризненно зачитал ему "вопросы из сети". Среди них был и такой: "Почему поджигателей магазина "Рошен" нашли за 4 часа, а поджигателей военных складов и подрывников машины Шеремета не могут найти несколько лет?".

Мы попросили рассказать, отчитывались ли перед Зеленским по расследованию, обращался ли он в полицию с требованием об отчете и планирует ли вообще это делать.

В настоящее время УП ожидает полноценного ответа на несколько разных запросов в Офис президента: сроки давно истекли, а по официальным телефонам ведомства найти ответственных лиц сложно. Но на вопрос по делу Шеремета у Зеленского отреагировали быстро.

В ответе лишь коротко отметили, что Офис президента планирует "в ближайшее время" прислать в полицию официальные запросы о ходе расследования. Сообщить детали пообещали после получения ответов.

Через три дня после этого Офис прислал еще один ответ и заверил, что дело - на контроле главы государства:

"Президентом Украины В. Зеленским заслушан отчет министра внутренних дел Украины А. Авакова о ходе досудебного расследования ... Офисом президента Украины в Нацполицию направлен запрос по осуществлению анализа состояния расследования".

В Нацполиции рассказали, что с прошлой годовщины убийства допросили более 200 человек, получили более 100 доступов к вещам и документам, провели 13 экспертиз, наложили 3 ареста на информацию и направили два поручения о проведении следственных действий в США и Швеции.

Как и год назад, мы спросили, допросили ли следователи владельцев и пользователей двух автомобилей, на которые обратили внимание журналисты. В прошлый раз этот вопрос остался без ответа, теперь полиция заверила, что допросы были. Кроме того, с бывшим сотрудником СБУ провели следственный эксперимент.

О ходе расследования полиция также уведомила Офис президента. Правоохранители сделали это в тот самый день, когда прислали ответ на запрос, 19 июля...".

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".

Журналисты "Слидство.Инфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина. Злоумышленники находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.

Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода". Водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. Однако Устименко допросили.

Затем в полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.

Комитет защиты журналистов (CPJ) констатировал, что за год расследование убийства Шеремета не дало результатов – и предложил провести международное расследование. Там не исключают, что к убийству Шеремета могут быть причастны власти Беларуси, России и Украины.

В начале расследования пятый президент Петр Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата.

В сентябре 2017 года стало известно, что главное следственное управление Нацполиции засекретило все судебные решения по делу об убийстве Павла Шеремета для защиты жизни лиц, "которые участвуют в уголовном судопроизводстве".

В Центре исследования коррупции и организованной преступности считают, что к убийству журналиста Павла Шеремета причастна украинская власть.

В феврале 2018 года редактор-основатель "Украинской правды" Алена Притула выступила с требованием к генпрокурору Юрию Луценко расследовать гибель Павла Шеремета как террористический акт.

13 апреля 2018 года заместитель главы СБУ Виктор Кононенко констатировал, что за почти 2 года расследования следствие не имеет реальной доказательной базы по делу об убийстве Шеремета.

В августе 2018 года в ГПУ заявили, что не нашли оснований считать убийство Шеремета терактом.

Гражданская жена Шеремета Алена Притула обратилась в суд с жалобой, в которой требует признать ее потерпевшей и переквалифицировать дело на теракт.

В июне 2019 года Международная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) призвала президента Владимира Зеленского привлечь к ответственности виновных в убийстве журналиста Павла Шеремета и помочь освободить ряд журналистов из мест несвободы.

19 июля в Национальном союзе журналистов Украины заявили, что первым вопросом для совета по вопросам свободы слова при президенте должен стать отчет силовиков по расследованию убийства журналиста УП Павла Шеремета.