Соответствующее решение депутаты приняли на заседании 15 ноября.

Решения приняли по рекомендации управления правового обеспечения.

В частности, горсовет присвоил название сквера на улице Василия Порика в Подольском районе Киева имя музыканта Кузьмы Скрябина. Предложение поддержали 77 депутатов.

Также КГС присвоил скверу на углу улиц Сурикова и Воздухофлотского проспекта в Соломенском районе Киева имя Бориса Немцова. За соответствующее решение проголосовали 69 депутатов.

Певец, продюсер и лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко родился 17 августа 1968 в Самборе Львовской области. Он записал 20 студийных альбомов, организовал собственное интернет-радио, написал несколько книг.

"Скрябин" погиб 2 февраля 2015 в автокатастрофе возле села Лозоватка в Днепропетровской области. Его автомобиль столкнулся с грузовиком.

Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.

В деле об убийстве политика были приговорены пять человек - Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Ескерханов и Хамзат Баха. Дадаев, которого признали исполнителем убийства, в июле был приговорен к 20 годам строгого режима.

Семья покойного американского сенатора Джона Маккейна поддерживает идею назвать одну из улиц Киева в его честь.

Об этом рассказал заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопов, сообщает "Радио Свобода".

Прокопов отметил, что Киевсовет получил соответствующее письмо от жены сенатора Синди Маккейн.

Он добавил, что столичные чиновники рассматривают возможность переименовать улицу Ивана Кудри, которая находится в Печерском районе города, в честь Джона Маккейна.

Американский сенатор Джон Маккейн, у которого в 2017 году был диагностирован рак мозга, умер 25 августа в возрасте 81 год.

Маккейн был критиком российского президента Владимира Путина и сторонником предоставления Украине летального оружия для обороны от агрессии Кремля.

Напомним, Иван Кудря - советский разведчик, участник диверсионно-разведывательной группы НКВД в Киеве в период оккупации столицы в немецко-советской войне.