Это одно из самых кровопролитных сражений за время конфликта на востоке Украины. В нем, только по официальным данным, погибли 366 украинских военных и добровольцев, сотни были ранены. Более 80 до сих пор числятся пропавшими без вести.

С тех пор на Украине ежегодно 29 августа отмечают День памяти погибших за свободу страны.

Киев утверждает, что в боях под Иловайском на стороне сепаратистов так называемой "ДНР" участвовали регулярные части российской армии. В результате боев украинские военные попали в окружение. Позже в результате договоренностей силовики смогли вывести часть военнослужащих, оставив Иловайск и ряд других населенных пунктов. Россия отрицает участие в этих боях своих военных.

Как сообщает "Радио Свобода", у здания посольства России в Киеве в среду активисты провели акцию "Путин, за Иловайск ответишь" и установили на проезжей части 366 белых крестов в память о погибших. В акции участвовали сотни людей.

Акция в 4-ю годовщину трагедии Иловайска под посольством России

Участники акции держали плакаты "Не забудем, не простим", "Путин - убийца", "Путин, за Иловайск ответишь", а также принесли чучело с маской российского президента, завернутое во флаги "ДНР" и "ЛНР", а затем сожгли его, пишет государственное информационное агентство "Укринформ". Присутствующие почтили погибших в Иловайске минутой молчания.

Интересно, что обвинения и оскорбления в адрес главы РФ со стороны демонстрантов вполне удачно уживались и соседствовали с просьбами по тому же адресу - организаторы акции попросили Владимира Путина освободить всех украинских политзаключенных. Соответствующее обращение они хотели передать в российское посольство, но там отказались принять заявление и порекомендовали направить обращение почтой.

Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Facebook поблагодарила участников за акцию и отметила, что на плакатах написан правильный адресат.

"Путин и руководство РФ должны ответить за Иловайск, Лутугино, Дебальцево, за тысячи убитых и раненых украинцев, за десятки разрушенных сел, за убитых детей, гражданское население, за расстрелянных в коридорах смерти наших военных. Cпасибо за акцию. За то, что на плакате написан правильный адресат... Путин и руководство РФ должны ответить за Иловайск, Лутугино, Дебальцево, за тысячи убитых и раненых украинцев, за десятки разрушенных сел, за убитых детей, гражданское население, за расстрелянных в коридорах смерти наших военных. Ребята, Надоели все эти призывы на партийных съездах, концертах, митингах с требованием освободить украинских политзаключенных, закончить войну, но без адресата. Фамилию "Путин" стыдливо на этих партийных тусовках и концертах умалчивают. Военные не молчат. Они точно знают имя убийц. Кланяемся памяти всех погибших, гордимся всеми, кто выжил. Не забудем убийц и не простим", - написала Геращенко.

Акция в 4-ю годовщину трагедии Иловайска под посольством России © FB IRYNA GERASHCHENKO

Посольство США в Киеве в этот день присоединилось к осуждению "российской агрессии против Украины". Как говорится в заявлении по случаю годовщины боев, "на этой неделе мы чтим память тех, кто погиб под Иловайском, и осуждаем военную агрессию России против Украины".

"После договоренности прекратить огонь российские вооруженные силы совершили незаконный акт агрессии, напав на украинские военные отряды на территории Украины", - заявило посольство на своей странице в Twitter.