В Киеве найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" нардеп фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук, пишет "Украинская правда". Об этом сообщает другой "народофронтовец" Антон Геращенко в своем Facebook.
© Sputnik / Scanpix

По предварительнам данным, Тымчук застрелился при чистке наградного оружия – пистолета.

"Час назад, у себя дома, во время чистке наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук", - пишет Геращенко.

Позже Геращенко удалил свой пост, однако он сохранился в Твиттере.

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В комментарии каналу "112 Украина" нардеп рассказал также, что жена Тымчука позвонила в больницу и сообщила, что ее муж чистил оружие и случайно ранил себя.

"Пока приехала скорая помощь, Дмитрий уже умер. Сейчас на месте работает следственная группа", - добавил Геращенко.

Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил "Украинской правде" факт смерти Тымчука.

Позже глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что следствие рассматривает ряд версий, и правоохранители не исключают и версию убийства нардепа фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука.

Следствие выдвинуло ряд рабочих версий: несчастный случай, неосторожное обращение с оружием, а также версии криминального характера, пишет УНИАН.

В полиции рассматривают, в частности, уголовную версию гибели народного депутата Дмитрия Тымчука. Об этом заявил руководитель Национальной полиции Сергей Князев в видеокомментарии в Facebook.

"Сегодня в 12.15 Нацполиция получила сообщение о смерти народного депутата Тымчука. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На месте происшествия также присутствовали руководитель полиции Киева Андрей Крищенко и руководство прокуратуры города Киева. Подтвержден факт смерти Тымчука. Предварительно - от огнестрельного ранения в голову", - сказал Князев.

Также он добавил, что следствие выдвинуло ряд рабочих версий: несчастный случай, неосторожное обращение с оружием, а также рассмотрены версии криминального характера.

По словам Князева, на момент гибели Тымчук был в квартире не один, поэтому сейчас следователь принимает показания "у гражданки, которая присутствовала в это время в квартире, а также у соседей". Как сказал Князев, более подробную информацию в полиции предоставят после завершения осмотра места происшествия и тела погибшего.

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