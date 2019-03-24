В результате взрыва в квартире в Голосеевском районе Киева погиб гражданин РФ, который находился в розыске за убийство. Об этом сообщает в воскресенье полиция Киева.

Отмечается, что происшествие случилось в субботу около 23 часов на проспекте Науки. В полицию поступило сообщение о взрыве.

Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, после осмотра места происшествия правоохранители предполагают, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения со взрывным устройством.

"Полицейские установили личность погибшего, это - 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине и снимал квартиру на проспекте Науки", - сказал он.

Статьи по теме:
В Украине прошли акции протеста перед консульствами России с требованиями освободить Павла Гриба  (7)
Вячеслав Викторович Оруэлл. Зачем Володин пытается заставить Украину платить за Крым  (37)

При осмотре взрывотехники изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны.

"Материалы должным образом зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Сейчас следователи определяются с правовой квалификацией происшествия", - добавил Волошин.

Украинская правда
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

"Нафтогаз": "Газпром" свернет транзит газа через Украину (37)

По словам главы "Нафтогаза" Коболева, " Газпром " уже...

Павлу Грибу стало плохо в суде, где ему зачитывают приговор: прокурор требует 6 лет колонии (4)

Двадцатилетнему украинцу Павлу Грибу стало плохо на...

Президент Украины заявил о планах вернуть Крым и Донбасс мирным путем (56)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае...

Саакашвили: Путин может напасть не на Беларусь, а на Финляндию, потому что там много нефти и газа (41)

Бывший президент Грузии и экс глава Одесской ОГА Михеил...

Евросоюз не намерен признавать суверенитет России над Крымом (129)

Аннексия РФ украинского полуострова является вызовом...

В мире

В Венесуэлу вновь прибыли российские Ил-62 и Ан-124 (28)

В столицу Венесуэлы Каракас накануне прибыли два...

Мадуро обвинил Вашингтон и Гуайдо в подготовке его убийства (6)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о плана...

Число погибших от циклона "Идай" в Мозамбике превысило 644 человек

Спустя девять дней после природной катастрофы власти...

Румыния объявила о переносе своего посольства в Иерусалим (2)

На проходящей в Вашингтоне конференции...

В Мали боевики убили больше ста жителей двух деревень (1)

Вооруженные люди напали на две деревни в центре Мали —...

TOP новостей

В преддверии "Брексита" МИД Литвы не успевает выдавать паспорта (45)

Министерство иностранных дел Литвы предлагает...

Главизбирком Литвы признал, что кандидат в мэры Мажейкяй подкупала избирателей (12)

Главная избирательная комиссия ( ГИК ) Литвы в...

В Сейме Литвы предлагают увеличить социальные стипендии аж на 9,5 евро в месяц (33)

В Сейме Литвы предлагают немного увеличить социальные...

Поляки создадут 3D-модель Вильнюса (2)

Для более эффективного планирования развития Вильнюса...

Восстанию Костюшко - 225 лет (39)

Восстание под руководством Тадеуша Костюшко началось...