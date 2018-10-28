Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что выдача венгерских паспортов в городе Берегово Закарпатской области была "спецоперацией". В интервью изданию "Обозреватель", опубликованном в воскресенье, 28 октября, Тука назвал объявление консула Венгрии Эрно Кешкеню персоной нон-грата "адекватной реакцией". "Абсолютно было понятно, какая это позиция, никаких дискуссий и близко не будет, тем более руководство Венгрии занимает исключительно пророссийскую позицию", - продолжил министр.

Он назвал сообщения о выдаче венгерских паспортов украинцам в Берегово "только демонстрацией части проблемы", а ситуацию в Закарпатье - "безобразием, которое мы молча наблюдаем на нашей земле на протяжении 15 лет, а может и больше".

По словам Туки, Закарпатье, а также Крым и Донецк являются регионами Украины, которые "с первого дня независимости… были отданы местным элитам на откуп в обмен на лояльность к центральной власти". "Две территории мы фактически потеряли, Закарпатье пока еще нет, но я абсолютно согласен с тем, что мы теряем те территории, где не было политики центральной власти", - продолжил министр.

Тайная выдача венгерских паспортов

Ранее в украинских СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории венгерского консульства в Берегово, а также соответствующее видео с принятием венгерской присяги. После принятия присяги, в котором граждане Украины называют Венгрию своей родиной и обязуются служить ей, сотрудники диппредставительства призывают их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что обсудил этот вопрос со своим венгерским коллегой Петером Сийярто во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, однако тот не согласился с позицией Киева относительно происходящего в Берегово. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство по факту получения паспортов Венгрии гражданами Украины. 4 октября послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню была вручена нота, в которой говорится, что консул в Берегово занимался деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица.