В списке, в частности, оказались следующие россияне:

1) Виктор Агеев,

2) Александр Баранов,

3) Анатолий Бусыгин,

4) Александр Валихидис,

5) Вячеслав Высоцкий,

6) Руслан Гаджиев,

7) Валерий Гратов,

8) Владислав Гречин,

9) Олег Доронин,

10) Сергей Егоров,

11) Валерий Иванов,

12) Игорь Кемаковский,

13) Ольга Ковалис,

14) Василий Кусакин,

15) Владислав Макаров,

16) Евгений Мефедов,

17) Максим Одинцов,

18) Алексей Седин,

19) Денис Сидоров,

20) Максим Сливка,

21) Павел Черных,

22) Лариса Чубарова,

23) Евгений Шаталов.

"Это те граждане РФ, которые уже осуждены за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе, или за участие в военных действиях на Донбассе, или по ним идут судебные процессы", - пояснила первый вице-спикер Рады.

Она уточнила, что Киев готов передать Москве вышеупомянутых россиян в обмен на украинцев Олега Сенцова, Александра Кольченко, Романа Сущенко, Павла Гриба, Владимира Балуха и Евгения Панова.

Киев считает их политзаключенными. Ранее власти Украины уже неоднократно заявляли о готовности произвести обмен, но, по их словам, всякий раз получали неопределенные ответы.

В свою очередь в России полагают, что предлагаемый украинской стороной способ взаимной передачи лиц для отбывания ими наказания на территории другой страны невыполним. Прежде всего двум странам надо решить вопрос о статусе этих людей, а для этого необходимо выходить на заключение соответствующего двустороннего соглашения, говорила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Что касается возможности освобождения Сенцова, объявившего в мае голодовку, то российские власти утверждают, что обмену режиссера мешает тяжкая статья, по которой он осужден. 26 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли какие-либо подвижки в вопросе освобождения Сецова, заявил, что "новостей и подвижек нет".

Сенцов был задержан в Крыму в мае 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества.