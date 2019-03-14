В Киеве нашли мертвым сотрудника Администрации президента Украины

В Шевченковском районе Киева обнаружили тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого. Эту информацию подтвердил "Украинской правде" спикер Нацполиции Ярослав Тракало.
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"Это действительно сотрудник Администрации президента. Утром тело обнаружили обнаружили прохожие в Шевченковском районе. Предварительный осмотр не выявил явных признаков насильственной смерти на теле", - сказал он.

По его словам, о предварительной причине можно будет говорить после вскрытия.

"После проведения судебно-медицинской экспертизы будет определена правовая квалификация и открыто уголовное производство", - добавил Тракало.

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45-летний Александр Бухтатый работал главным консультантом Главного департамента информационной политики Администрации президента.

Президент Петр Порошенко выразил соболезнования семье в связи со смертью работника Администрации президента Александра Бухтатого и призвал правоохранителей максимально быстро найти и наказать виновных в преступлении.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы государства.

"Обращаюсь к правоохранительным органам с призывом в максимально короткий срок установить виновных в преступлении и наказать их в соответствии с законом", - заявил Порошенко.

Также он добавил, что поручил главе АП предоставить всю необходимую организационную помощь для похорон погибшего.

Украинская правда
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