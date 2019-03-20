Окружной административный суд Киева признал законным решение Киевсовета о запрете передвижных цирков с животными в столице.
Gartnerių šeimos dramblių cirkas
© DELFI skaitytojo nuotr.

Об этом сообщается на странице зоозащитной организации UAnimals в Facebook.

"Победа! Сегодня суд подтвердил законность решения КГГА о запрете шапито с животными в Киеве. Цирковые лобби отказались от своих попыток вернуть в столицу издевательство", - говорится в сообщении.

Напомним, соответствующее решение Киевский городской совет принял еще в ноябре 2017 года, однако представители передвижных цирков подали судебный иск о признании этого решения незаконным. Судебные разбирательства длились больше года, однако сегодня иск был отозван.

УНИАН
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