В Киеве наконец запретили выступления передвижных цирков с животными

Об этом сообщается на странице зоозащитной организации UAnimals в Facebook.

"Победа! Сегодня суд подтвердил законность решения КГГА о запрете шапито с животными в Киеве. Цирковые лобби отказались от своих попыток вернуть в столицу издевательство", - говорится в сообщении.

Напомним, соответствующее решение Киевский городской совет принял еще в ноябре 2017 года, однако представители передвижных цирков подали судебный иск о признании этого решения незаконным. Судебные разбирательства длились больше года, однако сегодня иск был отозван.