"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением головы", - написал Геращенко в "Фейсбуке".
По предварительным данным, законодатель покончил с собой, заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк. Как сообщается, его тело обнаружила уборщица. Рядом с телом нашли пистолет.
Валерий Давыденко - предприниматель и политик, народный депутат Украины двух созывов. В 2013-14 годах был заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины.
Давиденко был беспартийным и представлял в Раде один из округов Черниговской области.
Законодатель был членом депутатской группы "Доверие", которая часто голосует вместе с партией президента Владимира Зеленского "Слуга народа". В прошлом входил во фракцию "Блок Петра Порошенко".
В офисе депутата работает оперативная группа полиции. Туда прибыли глава украинской полиции Игорь Клименко и руководитель управления полиции по Киеву Андрей Крищенко.
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