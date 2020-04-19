За последние сутки в экосистемах Киева и области было зафиксировано 37 пожаров травяного настила и торфяников, сообщает управление по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации (КГГА) в субботу, 18 апреля. Это привело к превышению предельно допустимой концентрации продуктов горения - в частности, формальдегида, диоксида серы и диоксида азота - в Киеве.

К тушению пожаров привлечены более 1000 сотрудников экстренных служб, подчеркнули в администрации города. Киевские власти призывают без необходимости не выходить на улицу и держать окна закрытыми. По данным КГГА, радиационный фон в столице и области остается в пределах нормы.

Киев по состоянию на 15.00 по местному времени 18 апреля занимал третье место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом, однако уже к 18.00 входил лишь в четвертую десятку. Индекс загрязнения в столице Украины в отдельные часы составлял 151, следует из мирового рейтинга качества воздуха IQAir. В бывшей столице Мьянмы Янгоне этот показатель составляет 156, в столице Индонезии Джакарте - 154, в китайском Пекине - 117, а в индийском Нью-Дели - 93.

Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал причиной загрязнения воздуха в столице пожары в Житомирской области. По его словам, к тушению привлечены сотни человек, десятки единиц спецтехники и авиация.