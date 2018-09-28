В Киеве неизвестные в четверг, 27 сентября, бросили на территорию торгового представительства России дымовые шашки, нанесли на ограждение оскорбительные надписи и нанесли ущерб автомобилям дипломатов. Об этом говорится на сайте посольства РФ на Украине.
© facebook.com/rodion.shovkoshytnyi

В дипмиссии назвали инцидент "хулиганской акцией". По данным посольства, прибывшие на место происшествия сотрудники патрульной полиции и Национальной гвардии Украины "молча наблюдали за бесчинствами распоясавшихся бандитов, ничего при этом не предпринимая".

"Очередная наглая вылазка утвердившихся в своей безнаказанности радикалов-националистов является грубым нарушением положений Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласно которой принимающее государство обязано обеспечивать защиту аккредитованных в нем дипломатических представительств от всякого вторжения, ущерба, нарушения спокойствия или оскорбления его достоинства", - отметили в дипмиссии.

Российская стороны ожидает от украинских властей "осуждения этой варварской выходки", расследования преступления, обеспечения безопасности российских представительств и возмещения убытков, говорится в сообщении. В МИД Украины направлена нота протеста.

РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу посольства сообщает, что автомобили дипломатов облили нечистотами и краской. Радикалы также сорвали номера с машин и прокололи шины.

Об инциденте сообщило и агентство УНИАН со ссылкой на журналиста Родиона Шовкошитного. Как он написал в Facebook, сотрудники российского посольства приехали "провожать" главу Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева. В этот момент мимо "случайно" проходили люди, "неравнодушные" к судьбе страны, у которых при себе были дымовые шашки и пару ведер с фекалиями, с сарказмом сообщил журналист.

9 мая стало известно, что украинские радикалы облили Константна Воробьева зеленкой и нечистотами, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню в Киеве по случаю Дня Победы. По словам пострадавшего, нападавшие угрожали в следующий раз убить его. Ответственность за случившееся тогда взяла на себя радикальная националистическая организация С14 ("Сич"). Посольство России на Украине назвало нападение "бандитским", потребовало провести расследование и наказать виновных.

NEWSru.com
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