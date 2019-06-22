Она отметила, что во время мероприятий будут обсуждаться вопросы традиционных ценностей.
"Нам очень жаль, что термин "традиционные ценности" начал носить негативную коннотацию с того момента, как активизировались ультраправые и консервативные группировки", - сказала Лапина.
По ее словам, в этом году основной темой мероприятия станет "Свобода. Единство. Борьба", а главным лозунгом - "Наша традиция - это свобода!".
Сообщается, что все заинтересованные смогут посетить ПрайдХаус (ул. Набережно-Луговая, 8), где будут проходить кинопоказы, дискуссии и тематические выставки. Также запланирована международная правозащитная конференция "Право на город" и премьера документального фильма "Не прячь глаза - 2".
В свою очередь, соучредитель "КиевПрайд" Анна Шарыгина подчеркнула, что в 2019 году программа "Прайд" будет посвящена инклюзивности, а не только правам человека для ЛГБТ-сообщества.
Отмечается, что "КиевПрайд" завершится Маршем равенства 23 июня. Детали марша будут сообщены в ближайшее время, ориентировочное время проведения - с 8.00 до 15.00.
"Сейчас мы ведем переговоры с Национальной полицией и Киевской городской государственной администрацией, согласовываем меры безопасности и маршрут", - сказал директор общественной организации "КиевПрайд" Руслана Панухник.
Предполагается, что в 2019 году на Марше будет около 10 тысяч участников.
19 июня на посетителей кинопоказа в рамках "Киев-Прайд" напали молодчики в балаклавах.
Ожидается, что на нынешнем марше отдельной колонной пройдут ЛГБТ-военные.
В связи с проведением массовых мероприятий изменится работа трех станций метрополитена.
С 18:00 22 июня до 18:00 23 июня на ряде улиц в центре столицы будет временно ограничено движение в связи с проведением КиевПрайда.
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