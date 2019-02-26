В Киеве арестован экс-глава Генштаба Украины Владимир Замана

С 2012 по 2014 годы Замана "лично сократил состав ВСУ больше, чем предусматривалось законом, расформировал 70 воинских частей и соединений, в частности зенитные ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных частей, а бригаду тактической авиации свел к эскадрилье", написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
Владимир Замана руководил Генштабом ВСУ с 18 февраля 2012 по 19 февраля 2014 года. В день увольнения его с должности тогдашний президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил Заману заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. 22 февраля того же года Верховная Рада назначила экс-главу украинского Генштаба уполномоченным по контролю за деятельностью Минобороны Украины. Он занимал этот пост до июня 2014 года.
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