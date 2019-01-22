По последним данным, из воды были извлечены тела 14 моряков. 12 человек удалось спасти. Еще как минимум трое моряков, скорее всего, погибли.

"Спасатели видели, как они ушли под воду. У них не было спасательных средств. Судьба пятерых человек неизвестна, они могли до воды и не добраться, если там был пожар и взрыв", - сказали в пресс-службе Росморречфлота.

Затем пришли уточненные данные, согласно которым на обоих судах был не 31 человек, как сообщалось сначала, а 32 человека. "Выяснилось, что на "Маэстро" был стажер из Триполи, которого не успели включить в судовую роль", - пояснил ТАСС представитель пресс-службы Росморречфлота.

Спасательная операция продолжается. Но поиску пропавших моряков могут помешать сильные морские течения. Также существует угроза взрыва. "Аварийно-спасательное судно "Спасатель Демидов" выдвинулось к горящим судам для контроля и охлаждения. Угроза взрыва есть на обоих судах - там сжиженный газ", - сказал представитель Новороссийского морского спасательно-координационного центра.

"По факту гибели людей в результате пожара на судах в нейтральных водах Черного моря возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - добавили в пресс-службе СК РФ.

Kerčės sąsiauris © Bloomberg

Инцидент произошел в нейтральных водах во время перегрузки топлива с одного судна на другое. На якоре стояли суда-газовозы Candy и Maestro, плавающие под флагом Танзании. Они шли с грузом сжиженного газа из Темрюка в Ливию, пишет телеграм-канал Mash.

Осведомленный источник также сообщил "Интерфаксу", что перевалка газа с одного судна на другое была нелегальной.

В пресс-службе Росморречфлота уточнили, что события развивались стремительно, и моряки были вынуждены прыгать в ледяную воду, спасаясь от огня. "Спасателями получена информация, что люди прыгают за борт. На место направлен морской буксир. На судах 17 и 14 человек", - приводил ТАСС комментарий пресс-службы. Все они являются гражданами Турции и Индии. "Граждан России среди экипажей судов нет", - подчеркнули в Росморречфлоте.

Там также отметили, что "не получили сигнала ни от одного из двух капитанов".

Для других судов угрозы нет, сказали ТАСС в Новороссийском морском спасательно-координационном центре. "[Другим судам угрозы] нет. А эти суда горят, пока не приступали к тушению, они в море находятся", - пояснил собеседник агентства.

Около места происшествия находятся порядка 10 кораблей. "Рядом ходят суда, пытаются их осмотреть", - пояснил представитель спасцентра.

По словам очевидцев, на которых ссылается "Керчь FM", на одном судне огнем была охвачена практически вся надводная часть. "Танкер горит южнее мыса Опук", - сказано в сообщении.

По информации вахтенного матроса одного из судов, на одном из загоревшихся морских транспортов перед этим произошел взрыв. Основная версия - нарушение техники безопасности.

Позднее появилось сообщение на сайте "Керчь FM", что оба судна, на которых вспыхнул пожар, затонули. Однако в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска поздно вечером сообщили ТАСС, что суда пока остаются на плаву. "Пожар еще не потушен. Они (суда. - Прим. ТАСС) не затонули, горят над водой. Людей ищем", - пояснил собеседник.

В пресс-службе Росморречфлота также добавили, что "горение продолжается". "Есть топливо на борту, но пока ущерба [окружающей среде] не зафиксировано", - сказали в пресс-службе.

Ранее научный руководитель Центра спасения дельфинов "Дельфа" на Кубани Татьяна Денисенко сообщала, что специалисты в области экологии предупреждают об угрозе загрязнения окружающей среды из-за пожара на двух судах в районе Керченского пролива. По мнению экологов, последствия аварии могут представлять опасность для морских птиц и млекопитающих.

Служба скорой помощи Керчи приведена в готовность для оказания помощи морякам горящих в Черном море судов, сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

"Нас пока не привлекали, но мы готовы к приему [моряков], - пояснил Олефиренко. - Термоодеяла развернуты, готовы оказывать на переохлаждение помощь, если поступят пострадавшие - сразу будем оказывать помощь".

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Керчи в понедельник температура воздуха выше 7 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду.