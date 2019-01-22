По предварительным данным, 14 человек погибли при пожаре на горящих в Керчь-Еникальском канале судах "Маэстро" и "Кэнди", передает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

По последним данным, из воды были извлечены тела 14 моряков. 12 человек удалось спасти. Еще как минимум трое моряков, скорее всего, погибли.

"Спасатели видели, как они ушли под воду. У них не было спасательных средств. Судьба пятерых человек неизвестна, они могли до воды и не добраться, если там был пожар и взрыв", - сказали в пресс-службе Росморречфлота.

Затем пришли уточненные данные, согласно которым на обоих судах был не 31 человек, как сообщалось сначала, а 32 человека. "Выяснилось, что на "Маэстро" был стажер из Триполи, которого не успели включить в судовую роль", - пояснил ТАСС представитель пресс-службы Росморречфлота.

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Спасательная операция продолжается. Но поиску пропавших моряков могут помешать сильные морские течения. Также существует угроза взрыва. "Аварийно-спасательное судно "Спасатель Демидов" выдвинулось к горящим судам для контроля и охлаждения. Угроза взрыва есть на обоих судах - там сжиженный газ", - сказал представитель Новороссийского морского спасательно-координационного центра.

"По факту гибели людей в результате пожара на судах в нейтральных водах Черного моря возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - добавили в пресс-службе СК РФ.

Kerčės sąsiauris
Kerčės sąsiauris
© Bloomberg

Инцидент произошел в нейтральных водах во время перегрузки топлива с одного судна на другое. На якоре стояли суда-газовозы Candy и Maestro, плавающие под флагом Танзании. Они шли с грузом сжиженного газа из Темрюка в Ливию, пишет телеграм-канал Mash.

Осведомленный источник также сообщил "Интерфаксу", что перевалка газа с одного судна на другое была нелегальной.

В пресс-службе Росморречфлота уточнили, что события развивались стремительно, и моряки были вынуждены прыгать в ледяную воду, спасаясь от огня. "Спасателями получена информация, что люди прыгают за борт. На место направлен морской буксир. На судах 17 и 14 человек", - приводил ТАСС комментарий пресс-службы. Все они являются гражданами Турции и Индии. "Граждан России среди экипажей судов нет", - подчеркнули в Росморречфлоте.

Там также отметили, что "не получили сигнала ни от одного из двух капитанов".

Для других судов угрозы нет, сказали ТАСС в Новороссийском морском спасательно-координационном центре. "[Другим судам угрозы] нет. А эти суда горят, пока не приступали к тушению, они в море находятся", - пояснил собеседник агентства.

Около места происшествия находятся порядка 10 кораблей. "Рядом ходят суда, пытаются их осмотреть", - пояснил представитель спасцентра.

По словам очевидцев, на которых ссылается "Керчь FM", на одном судне огнем была охвачена практически вся надводная часть. "Танкер горит южнее мыса Опук", - сказано в сообщении.

По информации вахтенного матроса одного из судов, на одном из загоревшихся морских транспортов перед этим произошел взрыв. Основная версия - нарушение техники безопасности.

Позднее появилось сообщение на сайте "Керчь FM", что оба судна, на которых вспыхнул пожар, затонули. Однако в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска поздно вечером сообщили ТАСС, что суда пока остаются на плаву. "Пожар еще не потушен. Они (суда. - Прим. ТАСС) не затонули, горят над водой. Людей ищем", - пояснил собеседник.

В пресс-службе Росморречфлота также добавили, что "горение продолжается". "Есть топливо на борту, но пока ущерба [окружающей среде] не зафиксировано", - сказали в пресс-службе.

Ранее научный руководитель Центра спасения дельфинов "Дельфа" на Кубани Татьяна Денисенко сообщала, что специалисты в области экологии предупреждают об угрозе загрязнения окружающей среды из-за пожара на двух судах в районе Керченского пролива. По мнению экологов, последствия аварии могут представлять опасность для морских птиц и млекопитающих.

Служба скорой помощи Керчи приведена в готовность для оказания помощи морякам горящих в Черном море судов, сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

"Нас пока не привлекали, но мы готовы к приему [моряков], - пояснил Олефиренко. - Термоодеяла развернуты, готовы оказывать на переохлаждение помощь, если поступят пострадавшие - сразу будем оказывать помощь".

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Керчи в понедельник температура воздуха выше 7 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду.

NEWSru.com
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