В Казахстане задержали около 60 человек из-за несанкционированных митингов

В столице Казахстана Нур-Султане и городе Алматы в субботу, 21 сентября, полиция задержала 57 человек "за попытку участия в несанкционированных митингах". Об этом в тот же день сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

"Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремисткой организации. Некоторые из них стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию и безопасностидругих граждан и безопасности дорожного движения", - пояснили в МВД причину проведенных задержаний.

Как сообщила в субботу в Facebook одна из активисток протеста, Джардемали Бота, основными требованиями демонстрантов были противодействие "экспансии Китая" и "освобождение политических заключенных". На своей странице в соцсети девушка опубликовала видеозаписи, на которых видно, как группы демонстрантов идут по улицам Нур-Султана, а проезжающие мимо автомобилисты поддерживают их сигналами. "Мирные протесты в Казахстане отражают реальную политическую ситуацию в стране. Массовые задержания, применение силы со стороны полиции, нарушение фундаментальных свобод", - прокомментировала Бота актуальные события.

Протесты в связи с выборами президента Казахстана

Ранее к участию в протесте призвал в интернете казахстанский банкир Мухтар Аблязов. В настоящий момент он проживает во Франции, в Казахстане Аблязов был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы. Мухтар Аблязов является основателем запрещенной в стране организации "Демократический выбор Казахстана".

Это уже не первая подобная акция протеста в стране в последние месяцы. 9 и 10 июня в Казахстане уже проходили несанкционированные митинги, на которых, по данным МВД, было задержано около 700 человек. Участники протестов, связанных с избранием Касыма-Жомарта Токаева на пост президента Казахстана, требовали проведения новых, "честных" выборов.