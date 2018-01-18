В Актюбинской области Казахстана во время движения загорелся автобус с пассажирами. В результате погибли 52 человека, оба водителя выжили, сообщает портал Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД страны Руслана Иманкулова.
© AFP / Scanpix

Трагический инцидент случился утром 18 января в Иргизском районе Актюбинской области на 1068-м километре автодороги Самара — Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай: во время движения произошло загорание двухэтажного пассажирского автобуса марки "Икарус", в котором находились 57 пассажиров и два водителя.

"Автобус ехал из Узбекистана в Россию", — сказал собеседник РИА "Новости". Автобус сгорел полностью. В огне погибли 52 человека, пяти пассажирам удалось выбраться, им оказали медицинскую помощь. По предварительным данным, все погибшие — граждане Узбекистана, граждан Казахстана и России в автобусе не было.

Причиной пожара в автобусе в Казахстане могло стать возгорание проводки, сообщает издание NUR.kz со ссылкой на областное управление департамента по ЧС. Отмечается, что при возгорании началась паника. Также сообщается, что автобус был перегружен.

#ақтөбеоблысы #автобусөрті #52қаза

A post shared by Асқар Ақтілеу (@askar_aktileu) on Jan 17, 2018 at 10:57pm PST

#ақтөбеоблысы #икарус #өрт #52қаза

A post shared by Асқар Ақтілеу (@askar_aktileu) on Jan 17, 2018 at 10:47pm PST

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