В Казахстане создадут комиссию по реабилитации жертв репрессий

Власти Казахстана решили создать государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий. Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев в обращении, которое было опубликовано на официальном сайте главы государства в субботу, 30 мая, накануне отмечаемого в Казахстане Дня памяти жертв политических репрессий и голода.
Токаев констатировал, что "большой террор" нанес колоссальный урон народам, проживавшим на территории советского государства. "За годы репрессий в Казахстан было сослано свыше пяти миллионов человек со всех уголков Советского Союза. Через жернова репрессий прошло около 100 тысяч казахстанцев, более 20 тысяч из которых были расстреляны", - напомнил президент.
День памяти жертв политических репрессий
По словам Токаева, скорбным символом жестокости и цинизма тех лет стал Акмолинский лагерь жен изменников родины ("АЛЖИР"), куда этапировали близких родственников, жен и детей политзаключенных. "Сегодня мы с горечью вспоминаем и тех, кто погиб от голода в годы коллективизации, либо был вынужден покинуть свою родину. Эта беда постигла около трех миллионов человек", - сказал Токаев.
В 1993 году в Казахстане был принят закон о реабилитации жертв массовых политических репрессий, а в 1997 году по указу тогдашнего президента Нурсултана Назарбаева 31 мая было объявлено Днем памяти жертв политических репрессий.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литва столкнулась с новым испытанием: специалисты считают, что после карантина жизнь в прежнее русло не вернется (32)
Карантин в Литве длится больше двух месяцев – это...
Журналист сравнил криминальную ситуацию в Литве с 90-ыми: мы знаем, какие граждане возвращаются (1)
Во время карантина полицейские не раз говорили о том,...
Литовская полиция собирает финансовую помощь для семьи погибшего полицейского (13)
На странице Литовской полиции в фейсбуке появилась...
Требование о самоизоляции обойти можно, но за это грозит уголовная ответственность (6)
С июня жителям Литвы , которые вернутся из стран, где...
Прогноз погоды на лето: зимы не было, и лето будет другим
Несмотря на то, что синоптики и метеорологи стараются...