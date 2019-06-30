Ранее городские власти Алматы более 30 раз отказывались согласовывать митинг с организаторами прошедшего мероприятия. Там на митинг вышли несколько сотен человек. Участники акции тербовали заменить разрешительный порядок проведения митингов на уведомительный, а также провести конституционную реформу и демократизацию страны.

Как сообщают корреспонденты казахской службы Радио Свобода, вокруг места проведения митинга с утра дежурили десятки полицейских, неподалеку были припаркованы их служебные микроавтобусы. Задержаний после акции не было.

В Нур-Султане на митинг собрались около 100 человек. На этом митинге требовали пересмотреть систему избрания губернаторов и судей, решить проблемы в отрасли долевого строительства, помочь многодетным семьям получить обещанное властями жилье и вернуть столице Казахстана название Астана. Люди также потребовали от властей Казахстана начать давить на Китай, где этнических казахов помещают в лагеря "политического перевоспитания".

В начале июня в Казахстане состоялись внеочередные выборы президента – на них победил преемник первого президента страны Нурсултана Назарбаева Касым-Жомарт Токаев. Тогда в течение нескольких дней люди выходили на несогласованные с властями акции, на которых требовали бойкотировать выборы, провести честное и голосование и пересчетать итоги.

По данным МВД, с 9 по 12 июня в Алматы и Нур-Султане были задержаны около четырех тысяч человек, более тысячи были привлечены к административной ответственности, свыше 600 были арестованы.