Трагический инцидент случился вечером 27 марта в районе поселка Жалагаш. По данным Комитета по ЧС МВД Казахстана, вертолет Ми-8 Минобороны при падении полностью сгорел, погибли все находившиеся на борту 13 военнослужащих. Вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из Актау в Чимкент (Шымкент). Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в темное время и в сложных метеорологических условиях.

Минобороны Казахстана совместно с МВД страны выясняет причины крушения вертолета. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов по факту крушения вертолета, сообщил журналистам заместитель генерального прокурора Казахстана Андрей Лукин.

В 2008 году возле поселка Жалагаш рухнул вертолет Ми-8 компании "Казавиаспас". Тогда погибли 5 человек.

В январе 2013 года на юге Казахстана в километре от Алматы потерпел крушение пассажирский самолет Challenger 200 авиакомпании SCAT. Самолет совершал рейс Кокшетау — Алматы. Погибли все, кто был на борту: 15 пассажиров и 5 членов экипажа.