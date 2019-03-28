Трагический инцидент случился вечером 27 марта в районе поселка Жалагаш. По данным Комитета по ЧС МВД Казахстана, вертолет Ми-8 Минобороны при падении полностью сгорел, погибли все находившиеся на борту 13 военнослужащих. Вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из Актау в Чимкент (Шымкент). Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в темное время и в сложных метеорологических условиях.
Минобороны Казахстана совместно с МВД страны выясняет причины крушения вертолета. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов по факту крушения вертолета, сообщил журналистам заместитель генерального прокурора Казахстана Андрей Лукин.
В 2008 году возле поселка Жалагаш рухнул вертолет Ми-8 компании "Казавиаспас". Тогда погибли 5 человек.
В январе 2013 года на юге Казахстана в километре от Алматы потерпел крушение пассажирский самолет Challenger 200 авиакомпании SCAT. Самолет совершал рейс Кокшетау — Алматы. Погибли все, кто был на борту: 15 пассажиров и 5 членов экипажа.
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