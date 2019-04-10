Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, вступивший в должность после отставки Нурсултана Назарбаева, объявил о проведении в стране досрочных выборов. Они должны состояться через два месяца.
Kazachstano laikinasis prezidentas Qassymas-Jomartas Toqaevas
© AP / Scanpix

"Я принял решение о проведении внеочередных выборов 9 июня 2019 года", - заявил Токаев в телеобращении к гражданам. По его словам, он советовался по этому поводу с елбасы - "лидером нации". Этот официальный титул носит Назарбаев.

Токаев должен был исполнять обязанности главы государства до апреля 2020 года - на оставшийся срок полномочий Назарбаева. Очередные выборы президента Казахстана должны были пройти в декабре 2020 года.

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Досрочные выборы, согласно конституции Казахстана, проводятся через два месяца после их объявления.

Токаев в своем обращении не уточнил, собирается ли участвовать в выборах президента.

Помимо него наиболее вероятными преемниками Назарбаева на посту президента называли его дочь, спикера сената парламента Даригу Назарбаеву, главу Комитета национальной безопасности Карима Масимова и его первого заместителя, племянника Назарбаева Самата Абиша.

"Баллотироваться может любой гражданин страны в соответствии с конституцией и законами. Решение о кандидатах на выдвижение будут принимать политические партии", - сказала Назарбаева. Она при этом не уточнила, примет ли предложение, если партия предложит ей избираться в президенты.

Ранее во вторник помощница Назарбаевой Сауле Мустафаева сообщила, что "Дарига Нурсултановна не собирается баллотироваться".

Партия "Нур Отан", которую возглавляет Назарбаев, определится с кандидатом в течение 20-25 дней, сообщила секретарь партии Тамара Дуйсенова.

Выборы президента в Казахстане проходили пять раз - в 1991-м, 1999-м, 2005-м, 2011-м и 2015 году. Большинство из них были досрочными, на всех победу одерживал Назарбаев.
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78-летний Назарбаев объявил, что досрочно уходит в отставку 19 марта. Его полномочия, как полагается по закону, перешли к Токаеву, который занимал пост спикера сената.

Спикером верхней палаты парламента после инаугурации Токаева была избрана Дарига Назарбаева, ранее занимавшая должность главы комитета по международным делам, обороне и безопасности сената.

Назарбаев после отставки сохранил за собой посты главы Совбеза и председателя партии "Нур Отан", а также остался членом Конституционного совета страны.

Как отмечали эксперты, занимая эти ключевые посты, Назарбаев может контролировать как внутреннюю, так и внешнюю политику Казахстана.

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