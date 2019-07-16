Жусупов был одним из первых солдат-запасников, которых мобилизовали в качестве ликвидаторов. Он работал прямо рядом с реактором в самом опасном четвертом блоке и почти всю жизнь страдал от сильных головных болей. Дочь погибшего рассказала, что Жусупов смотрел сериал "Чернобыль" "со слезами на глазах", поскольку увиденное вызвало у него тяжелые воспоминания.

Председатель общества "Инвалиды Чернобыля Актюбинской области" Бакитжан Сатов рассказал порталу Timeskz.kz, что Жусупов больше 10 лет простоял в очереди на получение жилья, а потом вдруг выяснилось, что его оттуда якобы "убрали". В 1997 году ему выделили комнату в общежитии, где мужчина жил с женой и маленькими детьми. Когда дети подросли, ликвидатор просил забрать у него комнатку в общежитии и предоставить квартиру.

По словам Сатова, ликвидатор аварии судился с местными властями, чтобы восстановиться в очереди на квартиру. "Последний раз я видел его, он сожалел, что так и не может добиться расширения. Я считаю, что он спрыгнул с высоты от отчаяния, так как много лет не мог получить жилье", - делает свой вывод председатель "Инвалидов Чернобыля". По его словам, сейчас в области живет 244 ликвидатора аварии, около 20 из которых до сих пор стоят в очереди на жилье. "Я буду поднимать этот вопрос перед акиматом, чтобы вдова Нагашибая все-таки получила квартиру", - заявил Сатов.

Пятисерийный сериал "Чернобыль" американского телеканала НВО, снятый режиссером Йоханом Ренком по сценарию Крейга Мазина, вышел 6 мая 2019 года. Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий. Согласно оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB), он занимает первую строчку в списке 250 лучших телесериалов.

В то же время в России сериал восприняли неоднозначно: партия "Коммунисты России" обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к сериалу на всех трекерах и ресурсах. Члены партии заявили, что подлинно народная трагедия в этом сериале стала "объектом идеологической манипуляции со стороны телеканала HBO", и что фильм "являет собой идеологическое орудие, призванное опорочить и демонизировать образ и советской власти, и советских людей". Кроме того, представители партии отправили заявление в МВД РФ с просьбой возбудить уголовное дело по статье 129 УК РФ за публичную клевету "в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала".

Экс-министр культуры России, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что американский сериал "Чернобыль" снят профессионально и трогательно, и его никак нельзя назвать антироссийским. О странной реакции заявила и писательница Светлана Алексиевич, из чьей книги "Чернобыльская молитва" были взяты несколько сюжетных линий сериала.

Между тем выход сериала подхлестнул турпоток в район катастрофы: президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который открывает зеленый коридор для туристов в Чернобыльскую зону отчуждения. По мнению главы государства, пришло время прекратить "отпугивать людей" и превратить зону отчуждения в "землю свободы" и символ Украины, который к тому же может стать важным фактором экономического роста страны.